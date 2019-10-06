كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات في أوكرانيا ضد خطة الرئيس لإجراء انتخابات محلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتشد الآلاف في العاصمة الأوكرانية كييف ضد خطة الرئيس لإجراء انتخابات محلية في شرق البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون، وهي خطوة يعتبرها البعض تنازلًا رئيسيًا لروسيا.

وقعت اوكرانيا وروسيا والوسطاء المانيا وفرنسا يوم الثلاثاء اتفاقا مبدئيا مع الانفصاليين المدعومين من روسيا بشأن المبادئ التوجيهية لاجراء انتخابات محلية في شرق اوكرانيا حيث قتل صراع استمر خمس سنوات بين الانفصاليين والقوات الاوكرانية أكثر من 13000 شخص.

اعتبر الرئيس الأوكراني المنتخب حديثًا فولوديمير زيلينسكي الصفقة كخطوة وسيطة ضرورية قبل تنظيم قمة مع زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا للدفع باتجاه تسوية سلمية.

لكن ندد المشاركين في مسيرة اليوم الأحد بهذه الخطوة باعتبارها استسلامًا لروسيا التي دعمت الانفصاليين.

وفي وقت سابق، تهم الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، الحكومة الحالية بخيانة مصالح البلاد من خلال توقيع اتفاقات مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.

صرح بوروشينكو، الذي ترك منصبه في وقت سابق من هذا العام بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين اليوم الأربعاء أن الاتفاق مع الانفصاليين هو ما تريده روسيا. واضاف بوروشينكو إن أوكرانيا لم تتلق أي ضمانات بأنها ستستعيد السيطرة على كل حدودها مع روسيا، ولكنها بدلًا من ذلك التزمت بإجراء انتخابات محلية في منطقة لا تسيطر عليها.

أشاد زيلينسكي بالاتفاقات يوم الثلاثاء كخطوة رئيسية نحو حل النزاع المستمر منذ خمس سنوات بين الانفصاليين والقوات الحكومية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 13000 شخص منذ عام 2014. وأصر على أن الانتخابات في شرق أوكرانيا لن تجرى إلا بعد استعادة أوكرانيا سيطرتها على الحدود.

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وفي وقت سابق، قامت كل من روسيا وأوكرانيا بتبادل 35 سجينًا لكل منهما، وهي خطوة يمكن أن تكون مهمة نحو تخفيف العلاقات الروسية الأوكرانية وتزيد فرص حل النزاع في شرق أوكرانيا.

في مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية كييف، استقبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي السجناء وهم يستقلون الدرج من طائرة نقلتهم من موسكو. وصعد الأقارب الذين ينتظرون على مدرج المطار إلى الأمام لعناقهم.

بدا أن معظم السجناء في حالة بدنية جيدة، على الرغم من استخدام احدهم لعكازين بينما تم حمل اخر لنزوله ببطء على الدرجات.

في مطار فنوكوفو بموسكو، بقي السجناء المفرج عنهم على متن الطائرة لمدة 15 دقيقة لأسباب غير معروفة، ثم ركبوا معهم حقائب سفر كثيرة.

وقد وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية تبادل السجناء مع روسيا بالخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو، وتابع قائلا "علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة"، متعهدًا باستعادة "أراضينا".

وفي وقت سابق أعلن مصدر حكومي في كييف أن عملية تبادل للأسرى جارية بين روسيا وأوكرانيا السبت وتشمل 70 شخصًا. وأشار المصدر إلى أن كل جانب سيسلم 35 سجينًا، في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014.

