كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد الصراع في ميانمار يبطئ مشاريع الحزام والطريق الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وسائل إعلام، أن القرار الأخير الذي اتخذه جيش ميانماري، أو- Tatmadaw القوات المسلحة في البلاد-، بعدم تمديد وقف إطلاق النار الذي يستهدف المنظمات العرقية المسلحة المستبعدة من اتفاق سلام على مستوى البلاد، يضع مشاريع الحزام والطريق في البلاد في حالة من النسيان.

وذكر تقرير، أنه تم بالفعل إيقاف العديد من المشاريع، بما في ذلك مشروع الطاقة الكهرومائية لسد Myitsone في ولاية كاشين في أقصى شمال ميانمار. وأن الصراع العرقي ليس هو السبب. بدلا من ذلك، فقد السد صعد ضد المعارضة الوطنية وشركة التمويل الدولية. ونصح تقرير بشدة بعدم سد السدود العليا للأنهار الرئيسية في ميانمار، كما أوردت صحيفة "Nikkei".

وفي الوقت نفسه، تم تعليق العمل على دراسة الجدوى لمشروع آخر نتيجة تجدد القتال. وهاجمت قوات جيش ميانمار في أواخر سبتمبر قاعدة لجيش التحالف الوطني الديمقراطي في ميانمار في كوتكاي، في منتصف الطريق المقترح لمشروع السكك الحديدية موس لاشيو ماندالاي الذي تقوده الصين في ولاية شان الشمالية.

بعد يوم واحد من بدء القتال، أعلن متحدث باسم السكك الحديدية في ميانما عن التعليق، وألقى باللوم في عدم الاستقرار.

وتشير الهجمات إلى فشل المحاولات الصينية للتوسط بين جيش ميانمار المستقل بقوة ومجموعة من المنظمات المسلحة المعروفة باسم التحالف الشمالي.

كما اندلع القتال من جديد في ولاية راخين، حيث يشارك جيش أراكان، وهو جزء من التحالف الشمالي، خارج سيتوي، عاصمة الولاية. ويشكّل النزاع عقبة أخرى أمام إعادة لاجئي الروهينجيا من بنجلاديش المجاورة.

ويشير خه باوقانغ، رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة ديكين الأسترالية، إلى أن بكين ربما تكون بالغت في تقدير قدرتها كوسيط في كلا النزاعين.

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وقال، مستخدماً الاسم المختصر للمنظمات العرقية المسلحة: "لقد ظنوا أنهم قادرون على حل قضية الرابطة الأورومتوسطية للتحليق خلف أبواب مغلقة في Kengtung، لكنهم فشلوا في القيام بذلك".

وأضاف: "كانت بكين تحاول أيضًا جمع أونغ سان سو كي ورئيسة وزراء بنجلاديش شيخ حسينة، لكنهما لم ينجحا".

كان للمبعوثين الصينيين دور فعال في دعوة أعضاء التحالف الشمالي والجيش في الجولة الأخيرة من محادثات السلام في كينجتونج بولاية شان الشمالية في 17 سبتمبر.

وفي سياق منفصل، أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق تنظيم الدورة الـ12 لمنتدى الحزام والطريق للزراعة الأيكولوجية وسلامة الأغذية في 6 نوفمبر المقبل بشنجهاي، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أن المنتدى سيعقد خلال معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد المقرر بشنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر، مشيرة إلى أن المنتدى - الذي يحمل شعار "توسيع استيراد المواد الغذائية وإثراء حياة الناس" - يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية، تسهيل التنمية عالية الجودة لهذه الصناعة، وتوفير فرص التنمية للناس من الداخل والخارج.

وأضافت المصلحة أن المنتدى سيشارك فيه مسؤولون حكوميون من الصين والعالم، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات وغرف التجارة من جميع أنحاء العالم.