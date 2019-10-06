البطولة الاحترافية.. الوداد يدشن حملة الدفاع عن اللقب من الجديدة والجيش يبحث عن “الطريق”

سيكون عشاق البطولة الاحترافية لكرة القدم، اليوم الأحد، على موعد مع الإثارة والتشويق في مباريات مهمة، مؤجلة عن الجولتين الأولى والثاني، ستعرف تواجد حامل اللقب، الوداد البيضاوي، وعدد من الأندية القوية المرشحة للتنافس على لقب هذا الموسم.

فعن مؤجل الجولة الأولى، ستخطف قمة الدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي كل الأضواء، وذلك عندما يلتقيان، مساء اليوم، بملعب العبدي بالجديدة، في مباراة تم بيع جميع تذاكرها، قبل 24 ساعة من انطلاقتها.

الفريق الدكالي، المنتشي بتأهل تاريخي لربع نهائي كأس العرش على حساب الجيش الملكي، يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق أول انتصار له هذا الموسم، بعد تعادل أول أمام اتحاد طنجة.

مهمة الفريق الدكالي، بقيادة بادو الزاكي، لن تكون فعلا سهلة، أمام حامل اللقب، الذي يرغب في تدشين حملة الدفاع عنه، بانتصار من خارج الديار، سيمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة لمناقشة باقي الدورات بثقة وهمة عالية.

وستنطلق هذه المباراة على الساعة السابعة مساء، وستنقل مباشرة على قناة “الرياضية”.

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ومن الجديدة، إلى ملعب “أدرار” بأكادير، الذي سيحتضن نزالا لا يقل قيمة وندية، وسيجمع بين الحسنية ونهضة بركان، عن مؤجل نفس الجولة، في لقاء يشترك فيه الطرفين في مجموعة من النقاط، أبرزها الرغبة في تحقيق نقاط أخرى، عن النقطة الوحيدة التي حصلاها في مباراتهما السابقة، وتحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض مباراة كأس الاتحاد الإفريقي.

وستقام هذه المباراة على لساعة الخامسة عصرا، وستنقل مباشرة على قناة الرياضية.

أما عن مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية، فإن الجيش الملكي، بقيادة مدربه الجديد عبد الرحيم شاكر، فيبحث عن الطريق نحو أول 3 نقاط في البطولة، عندما يستضيف أولمبيك آسفي، بالملعب البلدي لمدينة القنيطرة.

الفريق العسكري، وبعد هزيمته في مباراته الأولى، على يد المغرب التطواني، فإنه يبحث عن أول النقاط، فيما يسعى الفريق المسفيوي لإضافة نقاط جديدة لنقطته الوحيدة، التي حصلها من نزاله الأول.

جدير ذكره، أن هذه المباراة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزول، ستقام بدون جمهور، وستنقل مباشرة على قناة الرياضية.