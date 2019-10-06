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كشف الفنان المغربي، سعد لمجرد، أن موعد إصدار عمله الفني الجديد، عبارة عن كليب بعنوان “سلام” قريب.
ونشر “لمجرد” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أول صورة ترويجية لعمله الجديد، المتوقع أن يكون قد صوره في المغرب، خلال زيارته الأخيرة.
ولمجرد، الذي اعتمد على لباس تقليدي في كليبه الجديد، لم يكشف تفاصيل أخرى عن العمل، غير أن تقارير إعلامية تحدثت عن وجود لمسة من التراث المغربي فيه.
وشهدت الفترة الأخيرة، إصدار لمجرد لأعمال فنية بوتيرة سريعة، إذ طرح كليب ” نجيبك”، وبعده “ديو” مع محمد رمضان بعنوان “إنساي”، ثم أغنية بعنوان “يخليك ليلي”.
وعلى الصعيد الشخصي، فسعد لمجرد ينتظر حلول السنة المقبلة لحسم القضاء في مصيره، في مواجهة تهم، تتعلق بالعنف الجنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يعلن عن كليب جديد.. لمسة تقليدية في اللباس – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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