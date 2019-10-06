نجم مانشستر سيتي يتعرض للإصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن اليوم، الأحد، عن تعرض أحد نجومه للإصابة.

وبحسب ما نقله الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الظهير الفرنسي بينجامين ميندي سيغيب عن مباراة الفريق اليوم أمام وولفرهامبتون، اليوم، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وأضاف الحساب الرسمي أنه من المتوقع عودة ميندي للمشاركة في المباريات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.

يذكر أن ميندي يعاني من إصابات متكررة منذ الانضمام من موناكو إلى مانشستر سيتي في صيف 2017.

ويحتل السيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.