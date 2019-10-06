شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بجاش يكتب: أين سقطرى من إهتمامات الشرعية ؟ والان مع التفاصيل

عانى ويعاني أرخبيل سقطرى الذي أعلنها الرئيس عبدربه منصور هادي، في 2013م محافظة مستقلة، من الإهمال والتهميش، فهي غير مدرجة حتى الآن في قائمة إهتمامات الشرعية كما كانت غائبة عن قائمة إهتمامات الحكومات المتعاقبة .

على مدى السنوات القليلة الماضية تعرضت المحافظة لأعاصير مدارية قضت على ما تبقى من بنية تحتية في المحافظة وخلفت كوارث إنسانية وبيئية وإقتصادية وإجتماعية كبيرة، ولولا تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المنظمات الدولية لظلت هذه الكارثة جاثمة على الأرخبيل حتى الآن .

ولم تتذكر الشرعية أرخبيل سقطرى إلا عندما يبدا خلاف بينها وبين الإمارات على خلفية هيمنة حزب الإصلاح، جناح قطر على قرارات الشرعية، فنرى منصات الإخوان وبعض المسؤولين في الشرعية تعج بعشرات المنشورات التي تهاجم الإمارات وتتهمها بالتامر على الشرعية ومحاولة إحتلال سقطرى .

ويتأكد يوماً بعد يوم أن إهتمام الشرعية بأرخبيل سقطرى ينحصر في الهجوم على دور الإمارات، مع العلم أنه اذا ما زرت محافظة أرخبيل سقطرى فلن تجد فيها إلا منشاءات صحية وتعليمية وخدمية أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أذرعها الإنسانية ولن تجد أي دور للسلطة المحلية إلا في إنتقاد دور الإمارات وعرقلة جهودها .