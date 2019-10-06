احتجاجات هونج كونج تتصاعد .. إعلان الطوارئ واستمرار إغلاق شبكة المترو

هونج كونج ـ وكالات : أعلنت شركة إم.تي.أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونج كونج أن شبكة المترو بالمدينة ستظل مغلقة لتصيب بذلك حركة النقل في ذلك المركز المالي الآسيوي بالشلل وذلك مع تصاعد الاحتجاجات عقب ليلة شهدتها هونج كونج من الفوضى أطلقت خلالها الشرطة النار على صبي كما أحرق متظاهرون يطالبون بالديمقراطية متاجر ومحطات مترو.

وقالت شركة إم.تي.أر إن شبكتها التي تنقل نحو خمسة ملايين راكب يوميا ستظل مغلقة في الوقت الذي أغلقت فيه أيضا المراكز التجارية والمتاجر العملاقة (السوبر ماركت) في ضربة جديدة لبائعي التجزئة والمطاعم في مدينة على حافة الركود.

وأضافت الشركة في بيان ” لم نعد في وضع يسمح لنا بتوفير خدمة آمنة وموثوق بها للركاب في هذه الظروف ولم يعد أمام الشركة خيار سوى اتخاذ قرار تعليق خدمة شبكتها بالكامل”. وقالت الشركة المشهورة بإدارة إحدى أكفأ شبكات القطارات في العالم إن المحتجين أضرموا النار في محطات بالإضافة إلى قطار خال ، من جهتها قالت كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية إن “العنف المفرط” في المركز المالي الآسيوي يبرر قرارها فرض قانون الطوارئ لأول مرة منذ 50 عاما. وقالت لام في أول تصريحات لها منذ بدء حظر أقنعة الوجه أمس الاول بموجب بنود قانون الطوارئ “السلوك المتطرف للمحتجين جعل هونج كونج تعيش ليلة حالكة السواد وترك مجتمعنا في حالة شلل نصفي اليوم”.وأضافت في كلمة مسجلة بثها التلفزيون “العنف المفرط يظهر بوضوح أن الأمن العام في هونج كونج مهدد على نطاق واسع. “هذا هو السبب الملموس الذي دفعنا لإعلان حالة الطوارئ أمس لتطبيق قانون حظر الأقنعة”.