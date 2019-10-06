الملك سلمان يعقد جلسة مباحثات مع البرهان وحمدوك

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي السوداني ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

ورحب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهما، فيما عبَّرا عن سعادتهما باللقاء الذي يجمعهما بالعاهل السعودي.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات، تمنياته للسودان بدوام الاستقرار والازدهار.

فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني اعتزاز بلاده بمواقف السعودية مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

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عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

يشار إلى أنه قبل ساعات، كشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي مغادرة رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك إلى السعودية.

وأشار الكباشي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتستغرق زيارة "البرهان وحمدوك" يوما واحدا، ومن المقرر أن يناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين السعودية والسودان.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء المجلس السيادي السوداني بجولة أفريقية تضم دولا عدة، وذلك لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.