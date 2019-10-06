رئيس هيئة الانتخابات التونسية لـ"العين الإخبارية": الإقبال لم يتجاوز 7%

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الأحد، أن الإقبال على الاقتراع في الساعات الأولى لم يتجاوز 7 %.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 6.5% حتى منتصف اليوم، معتبرا أنها تتقارب مع النسبة نفسها التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية السابقة يوم 15 سبتمبر/أيلول 2019 .

وأكد أن نسبة مشاركة التونسيين في الخارج لم تتحسّن كثيرا وبقيت في حدود 8%، موجها نداء إلى كل التونسيين بالتوجه إلى كل مراكز الاقتراع لإنجاح الموعد الانتخابي.

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وحذرت منظمة "أنا يقظ" (المختصة بمحاربة الفساد) من وجود تجاوزات خطيرة في بعض الدوائر الانتخابية، خاصة دائرة تونس العاصمة، مبينة في تقرير أصدرته أن الحملات الدعائية لبعض المرشحين تواصلت رغم أن يوم الاقتراع يمثل يوما من أيام الصمت الانتخابي.





ويتنافس في الانتخابات 221 حزبا على مقاعد البرلمان التونسي، لكن رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون أعلن أن 10 فقط تتنافس في جميع الدوائر، ما يعني أن السباق سينحصر بين حزب "قلب تونس" الليبرالي بقيادة المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، وحركة "تحيا تونس" بقيادة يوسف الشاهد، إضافة إلى أحزاب "نداء تونس" و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب" وأخرى.

ويرجح مراقبون أن يمنح الناخبون أصواتهم لأحزاب غير تقليدية تأشيرة العبور إلى المؤسسة التشريعية، أملا في مرحلة جديدة خالية من الإخوان والتجاذبات التي أفرزت على مدى سنوات مشهدا مرتبكا.