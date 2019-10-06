القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الجولة الثالثة في بطولة دوري الخليج العربي لتسجل العديد من الأرقام في موسم جديد مثير للمسابقة.
الجولة الثالثة شهدت تسجيل 20 هدفاً، وهو ما يقل بـ7 أهداف عن مباريات الأسبوع الثاني في المسابقة.
وشهدت مباراة بني ياس والوحدة أكبر عدد من الأهداف خلال الموسم الجاري، حيث شهدت تسجيل 7 أهداف، 4 منها لفريق الوصل الفائز.
وأشهر الحكام 28 بطاقة صفراء للاعبين خلال الجولة الثالثة، بالإضافة إلى 3 حالات طرد.
ولأول مرة في تاريخ المسابقة بعهد الاحتراف، تم احتساب 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة، حيث حدث ذلك في لقاء بني ياس والوحدة، والذي شهد انتصار السماوي بنتيجة 4-3.
وسجل الإسباني بيدرو كوندي مهاجم بني ياس أول سوبر هاتريك في الموسم برباعيته في شباك الوحدة.
وكان الشارقة حصد انتصاره الثالث توالياً بفوز على العين 3-2، ليصبح الفريق الوحيد الذي يحصد العلامة الكاملة هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز بني ياس على الوحدة.. الأبرز في حصاد ثالث جولات الدوري الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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