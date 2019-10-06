المشرف على الجزيرة الإماراتي يتحدث عن لقاء الإسماعيلي وصعوبة الموسم الحالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أحمد سعيد المشرف على فريق الجزيرة الإماراتي صعوبة مواجهة الإسماعيلي المصري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي البطولة العربية التي أجريت اليوم السبت عن وقوع الجزيرة في مواجهة الإسماعيلي.

وفي حديث لـ"العين الرياضية"، قال أحمد سعيد :"الإسماعيلي فريق عريق وله اسم كبير في مصر، والمباراة لن تكون سهلة على الفريقين".

وأضاف: "سنجلس مع مسؤولي النادي الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد يناسب الفريقين للمباراتين".

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وأكمل: "لدينا فريق كبير مدعم بلاعبين مميزين، وهذه مشاركتنا الثانية في البطولة نسعى خلالها لتقديم أداء جيد".

وتطرق سعيد للحديث عن رؤية الجزيرة للموسم الحالي، حيث قال: "نعاني من الضغط، نحن الفريق الوحيد الذي يلعب كل 4 أيام مباراة، وفي فترة التوقف الدولي لدينا 9 لاعبين في المنتخب الأول واثنان في المنتخب الأولمبي و4 لاعبين في منتخب الشباب".

وأتم: "سوف نستعد لمواجهة الإسماعيلي بشكل جيد رغم الضغوطات، لأن هذه كرة القدم".