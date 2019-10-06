الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات إلى حدود سوريا

الأحد 6 أكتوبر 2019

واصل الجيش التركي اليوم الأحد، إرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق الحدود السورية قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي. وقال عضو في مجلس الرقة المدني التابع للمعارضة السورية: "وصلت عشرات الآليات العسكرية التابعة للجيش التركي إلى منطقة اقجة قلعة المقابلة لمدينة تل أبيض السورية، وتوجهت تلك الآليات إلى شرق المدينة التي يتوقع دخول الجيش التركي منها خلال الساعات القادمة". وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "القوات التركية دفعت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة وقامت بقطع الطريق الحدودي شرق مدينة اقجه قلعة عن السيارات المدنية، وأن دخول القوات التركية ربما يتم من شرق مدينة تل أبيض"، مشيراً إلى أن الدخول سيكون من الجيش التركي فقط، على أن تتبعهم مجموعات تابعة للجيش الوطني". وكشف المصدر عن "وصول العشرات من سيارات الإسعاف التركية إلى مدينتي شانلي أورفا واقجه قلعة ووضعت جميع المراكز الطبية في المدينتين بحالة طوارئ". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت أن "بلاده باتت جاهزة لتنفيذ العملية العسكرية شرق الفرات في سوريا". وقال مصدر عسكري تركي أمس إن "العملية العسكرية أطلق عليها اسم "نبع السلام" وستنطلق خلال اليومين القادمين". وأكدت مصادر وصول تعزيزات عسكرية كردية اليوم إلى نقاط تابعة لمجلس رأس العين العسكري في بلدات تل حلف وتل خنزير والعدوانية تحسباً لأي دخول للقوات التركية.

