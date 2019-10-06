تونس: إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات

الأحد 6 أكتوبر 2019

شهدت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في تونس، إقبالاً ضعيفاً في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد. ولم تتعد النسبة في أحسن الحالات 10% سجلت في ولاية نابل بالدائرة الانتخابية الأولى في حدود الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، بحسب إحصائيات المكاتب الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعرفت ولايات أخرى نسب إقبال تتراوح بين 5 و10%، فبلغت النسبة في القيروان 5.6%، وفي المهدية 7%، وزغوان 9%، وقفصة 6 %. وقال رئيس هيئة الانتخابات إن نسبة الإقبال من المتوقع أن تشهد صعوداً تدريجياً مع تقدم الوقت، وإقبال الشباب في الساعات اللاحقة على مراكز الاقتراع. وهذه الانتخابات التشريعية الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع. وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي ناهزت 45%. ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503 من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة. وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، والأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية، من أصل 217 نائباً.

