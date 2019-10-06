ميشال سليمان: من غير المقبول تعكير علاقات لبنان العربية

شدد ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ على "ضرورة الانتباه إلى علاقات ​لبنان​ ب​الدول العربية​ الشقيقة التي وقفت إلى جانبه في كل المراحل"، منبهاً من "سلبيات التعرض لهذه الدول خدمةً لمحاور تعمل على تغيير وجه المنطقة".

وخلال استقباله سفير السعودية ​وليد البخاري​، نوه سليمان بـ"دور السعودية ووقوفها إلى جانب لبنان وجيشه"، متمنياً على "قيادة المملكة إعادة النظر ب​الهبة السعودية​ المجمدة التي قدمتها المملكة قبل نهاية ولايته الرئاسية سنة 2014".

كما استقبل الرئيس سليمان سفير ​الإمارات العربية المتحدة​ في لبنان ​حمد الشامسي​ وبحث معه في الأوضاع الإقليمية، مثمناً الدور الإماراتي الإيجابي تجاه الأشقاء العرب وتجاه اللبنانيين.