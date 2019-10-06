ميشال سليمان: من غير المقبول تعكير علاقات لبنان العربية

شدد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على "ضرورة الانتباه إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة التي وقفت إلى جانبه في كل المراحل"، منبهاً من "سلبيات التعرض لهذه الدول خدمةً لمحاور تعمل على تغيير وجه المنطقة".
وخلال استقباله سفير السعودية وليد البخاري، نوه سليمان بـ"دور السعودية ووقوفها إلى جانب لبنان وجيشه"، متمنياً على "قيادة المملكة إعادة النظر بالهبة السعودية المجمدة التي قدمتها المملكة قبل نهاية ولايته الرئاسية سنة 2014".
كما استقبل الرئيس سليمان سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي وبحث معه في الأوضاع الإقليمية، مثمناً الدور الإماراتي الإيجابي تجاه الأشقاء العرب وتجاه اللبنانيين.
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