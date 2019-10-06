اعتصام للعسكريين المتقاعدين أمام TVA الأربعاء المقبل

دعا حراك ​العسكريين المتقاعدين​ إلى اعتصام أمام مبنى TVA، عند السادسة صباح الأربعاء المقبل، "رفضا ل​سياسة​ الحكومة الجائرة التي تسببت بأزمة معيشية خانقة، وتحذيرا من تأخر وزير المال في توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضية وعدم تحسين الطبابة العسكرية رغم حسم 501 في المئة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع".

واكد حراك العسكريين في بيان له أنه "أمام ما تشهده البلاد، من أزمات اقتصادية واجتماعية جسام، بسبب استمرار سلطة تقاسم النفوذ و​المحاصصة​، بسياسات الهدر وحماية ​الفساد​، المدمرة لقدرات الشعب، واستهدافها للطبقات الفقيرة منه، وللعسكريين والمتقاعدين بصورة خاصة، بمخططاتها الكيدية، ضيقة الأفق واللا مسؤولة، اجتمع ممثلو المحافظات والأقضية في حراك العسكريين المتقاعدين، وقرروا الاعتصام واعتباره خطوة أولى لتحركات اعتراضية أوسع على المستوى الوطني، وتشكيل لجنة متابعة لتوحيد الجهود مع القوى المدنية الفاعلة والمعترضة، والتنسيق معها لمواجهة تعنت أحزاب سلطة القهر والاستبداد، وعدم تراجعها عن تقاسم خيرات البلاد ومغانم الفساد"، داعيا "المشاركة الكثيفة في إحياء ​ذكرى 13 تشرين​، السبت المقبل في القداس على نية ​شهداء الجيش​ في كنيسة الصعود في ​الضبية​، عند السادسة مساء".