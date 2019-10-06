الوطني الحر: نتائج الإنتخابات باليسوعية تؤكد تفوقنا بمعظم الكليات الكبرى ببيروت

أكد قطاع الشباب في "​التيار الوطني الحر​"، في بيان، أن النتائج المفصلة للإنتخابات الطالبية في ​الجامعة اليسوعية​ تظهر تفوقه بما لا يقبل الشك مع حلفائه وسيطرته على معظم الكليات الكبرى في بيروت، حيث فاز طلاب التيار مع حلفائهم في الجامعات التي تضم 52% من طلاب الجامعة، في حين فاز حزب "القوات اللبنانية" مع حلفائه في الجامعات التي تضم 43% من طلاب الجامعة والباقي للمستقلين.

وأوضح أن التيار فاز مع حلفائه في الجامعات التي جرت فيها المعارك الإنتخابية بـ77 مقعداً مقابل 72 مقعداً لـ"القوات" وحلفائها و7 مقاعد للمستقلين، لافتاً إلى أن تحالف التيار تفوق على تحالف القوات بـ91 صوتاً من إجمالي المقترعين.

أما بالنسبة إلى النائج في كليات الجامعة اليسوعية خارج بيروت، أعلن أنه في الجنوب فاز اللائحة التي تضم حلف "حزب الله"- "حركة أمل"- "التيار الوطني الحر" بنتيجة 9-0، أما في الشمال فازت لائحة "تيار المستقبل"- "القوات"- "الكتائب"- "الإشتراكي" بنتيجة 6-3، بينما في زحلة فقد حصل كل من الفريقين على مقعدين بعدما كان "القوات" مع حلفائه قد فاز في العام الماضي 4-0.