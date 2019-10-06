مصطفى فوعاني أكد عدم جواز المس بلقمة الفقراء والمحرومين

دعا رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى فوعاني الحكومة الى "إرساء قواعد العدالة"، مذكرا بـ"دعوة الإمام السيد موسى الصدر حين قال: اعدلوا قبل ان تجدوا وطنكم في مقابر التاريخ".

وخلال احتفال تأبيني في عدشيت، جدد تأكيد "التزام الحركة الحفاظ على لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وطن جامع للجميع والعيش الواحد"، لافتا الى أن "كل مبادرات رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ومساعيه الحوارية وجهوده هي من أجل تلك العناوين وحفظ الثوابت السيادية التي حفظت لبنان في وجه الشر المطلق ​اسرائيل​ واطماعها التوسعية، فوقفت الحركة لتؤكد أن مقاومة الاحتلال هي أولى واجباتها، وأن إسقاط إسرائيل دليل إلى أن المقاومة هي خط الشرفاء على امتداد عالمنا".

وأكد أننا "في هذه اللحظة التي يتخبط فيها الوطن بالأزمات، سنبقى منحازين الى الناس ومطالبهم، الى ايلاء الشأن الاجتماعي والاقتصادي الاهتمام الخاص، وفي هذا الإطار ندعو الى انتهاج ​سياسة​ التخطيط الاستراتيجي في مقاربة كل الملفات المتصلة بقضايا الناس وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي واستقرارهم المالي والسياسي، وضرورة أن نتحول إلى صناعة اقتصادنا لا أن نبقى على ابواب الاقتصادات الريعية".

وشدد على "ضرورة تأمين الدولة كل المناخات التي يؤمن فيها المواطن عيشه العزيز بحرية وكرامة"، مؤكدا "الانحياز التام للحركة الى مصالح الشعب وعدم جواز المس بلقمة الفقراء والمحرومين".