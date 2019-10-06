فادي سعد: القوي لا يخاف خصوصا في العهد القوي

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "البعض يتحفنا بموال يتم تكراره بأن جهة تريد أن تدمر ما تحاول بناءه جهة أخرى، ما ولد فضولا لمعرفة هوية هذه الجهة الهدامة في ​لبنان​ لتتم محاسبتها أقله قبل انتهاء الولاية التي شارفت على الانتهاء".

وأضاف: "ليتكم تكشفون عنها ولا تخافون من الحقيقة مهما كانت صعبة"، قائلاً: "القوي لا يخاف خصوصا في العهد القوي".