مخزومي: التظاهرات أقوى رد من الناس على أن الوضع ليس بخير

اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "التظاهرات التي تحصل في الشوارع هي اقوى رد من الناس على ان الوضع ليس بخير".

وسأل: "هل ننتظر ان ينفجر الشارع بوجه السياسيين ويسقط ضحايا لا سمح الله؟"، قائلاً: "إسمعوا الناس وحققوا المطالب المشروعة وأهمها وقف الهدر وإلتوجه نحو إصلاح حقيقي قبل ان نقول نادمين: يا ريت نعمل إصلاح قبل خراب البلد".