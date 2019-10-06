مخزومي: التظاهرات أقوى رد من الناس على أن الوضع ليس بخير

اعتبر النائب فؤاد مخزومي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "التظاهرات التي تحصل في الشوارع هي اقوى رد من الناس على ان الوضع ليس بخير".
وسأل: "هل ننتظر ان ينفجر الشارع بوجه السياسيين ويسقط ضحايا لا سمح الله؟"، قائلاً: "إسمعوا الناس وحققوا المطالب المشروعة وأهمها وقف الهدر وإلتوجه نحو إصلاح حقيقي قبل ان نقول نادمين: يا ريت نعمل إصلاح قبل خراب البلد".
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