الأمم المتحدة حول أحداث العراق: يجب أن تتوقف

أعربت ​الأمم المتحدة​ عن "أسفها إزاء تطورات الأحداث في ​العراق​ حيث قتل أكثر من 100 شخص أثناء المظهرات التي طالت العاصمة ​بغداد​ ومعظم مدن جنوب البلاد، خلال الأيام الخمسة الماضية"، مشيرةً إلى ان "خمسة أيام من التقارير عن وقوع ​وفيات​ وإصابات، يجب أن يتوقف هذا. أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن ​العنف​. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق".

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في العراق وسادها استخدام العنف، بما في ذلك عمليات قنص ضد المتظاهرين المطالبين بتحسين ظروف المعيشة وخلق فرص عمل إضافية للشباب ورحيل "الفاسدين" من ​الحكومة​.