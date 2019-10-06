خارجية كوريا الشمالية: مصير الحوار مع واشنطن بيدها وآخر موعد لذلك نهاية العام

أكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بلادها "ليست مهتمة" بمواصلة المفاوضات حول النووي ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها "العدوانية"، موضحة أنه أمام واشنطن "حتى نهاية العام" لاتخاذ إجراءات، غداة فشل مشاورات في السويد.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قولها إن "مصير الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بين أيدي واشنطن وآخر موعد لذلك هو نهاية العام".
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