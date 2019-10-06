أفادا وكالة "الاناضول" التركية بأن "​الجيش التركي​ أرسل تعزيزات إضافية إلى وحداته المنتشرة على الشريط الحدودي مع ​سوريا​"، موضحةً أن "قافلة تعزيزات ضمت دبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت قضاء ريحانلي، في ولاية هطاي الحدودية جنوبي ​تركيا​ وعقب ذلك توجهت قافلة التعزيزات نحو الشريط الحدودي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول: الجيش التركي أرسل مزيد من التعزيزات نحو الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.