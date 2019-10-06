قرقاش يشيد بجهود الرياض في اليمن لتوحيد الصف في مواجهة الحوثيين

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش عن "دعم الامارات لجهود السعودية لتوحيد الصفوف في مواجهة جماعة "أنصار الله" من خلال مفاوضات جدة"، مشيراً إلى أن "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة، عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف، ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد قرقاش أنه "من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق، بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".
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