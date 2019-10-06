مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بناد ليلي بكانساس الأميركية

قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرين بجروح، في حادث ​إطلاق نار​ بناد ليلي بمدينة ​كانساس​ الأميركية.

ووقع ​إطلاق النار​ حوالي الساعة 01:30 فجرا بالتوقيت المحلي للمدينة.

وأعلنت ​الشرطة الأميركية​ أن "المشتبه به لا يزال طليقًا".

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