المبلّغ الثاني في قضية ضغط ترامب المفترض على أوكرانيا يقرر الإدلاء بشهادته

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المبلّغ الثاني في قضية ضغط الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المفترض على ​أوكرانيا​ قرر الإدلاء بشهادته.

تجدر الإشارة إلى أن المشرعين الديمقراطيين كانوا قد طلبوا من البيت الأبيض تقديم وثائق تخص مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، جرت في 25 تموز الماضي.

ويجري ​مجلس النواب الأميركي​ حاليا تحقيقا حول هذه المكالمة، التي أخرج خبرها أحد المبلغين عن الفساد، في آب الماضي، ويرمي هذا التحقيق إلى عزل ترامب من منصبه.

وفي المكالمة، حث ترامب السيد زيلينسكي على التحقيق مع منافسه السياسي الديمقراطي البارز ​جو بايدن​.

وزعم المبلغ أن ترامب استخدم حزمة مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، والتي جرى تعليقها في وقت سابق من شهر تموز، كورقة ضغط لإقناع زيلينسكي. وقد أفرج البيت الأبيض عن تلك المساعدات في أيلول، لكن ترامب نفى ارتكاب أية مخالفات، متهما خصومه السياسيين بـ "الإمعان في تعقبه كما كانوا يتعقبون الساحرات قديما"، وهو تعبير يشير إلى البحث عن أشياء غير حقيقية.