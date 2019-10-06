انقلبت أشغال المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، صباح اليوم الأحد، في العاصمة الرباط، إلى عنف، وضرب، وجرح، استدعى تدخلا أمنيا.
وخلال أشغال المجلس الوطني لشبيبة الحركة الشعبية لانتخاب المكتب التنفيذي، لجأ الفرقاء في الشبيبة إلى التراشق بالكراسي، وضرب بعضهم، مخلفين إصابات بين الأعضاء.
الضرب، والجرح، والتراشق بالكراسي في المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، حضر بدايته الأمين العام لهذا الأخير، امحند العنصر، قبل أن تبدأ الصراعات، ويضطر إلى مغادرة المقر.
يذكر أن عناصر الأمن انتقلت إلى مقر الحزب وسط العاصمة، ونقلت سبعة عناصر من شبيبة حزب العنصر، للتحقيق معهم في ملابسات الخلاف، وجلهم محسوبون على “تيار التغيير” داخل الشبيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضرب وجرح ورمي للكراسي في اجتماع لشبيبة الحركة..العنصر ينسحب والأمن يحقق مع 7 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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