الحافيظي يسعد أنصار الرجاء من قطر ويؤكد قرب عودته للملاعب – فيديو

بعث عبد الإله الحافيظي، صانع ألعاب فريق الرجاء البيضاوي المصاب، أخبارا سارة لأنصار النادي، وذلك بعد أن ظهر في شريط فيديو قصير، وهو يداعب الكرة، ما يعني أن الرجل، بات قريبا جدا من العودة للميادين، وتعزيز صفوف الفريق، بعد فترة طويلة من الغياب.

ونشر الحافيظي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، شريط فيديو قصير، يظهره وهو يداعب الكرة، في مركز “أسباير” الرياضي، حيث يخضع للترويض الطلبي، وهي المرة الأولى التي يظهر بها نجم الرجاء بهذا الشكل، منذ فترة طويلة.

وتلقت جماهير الفريق الأخضر، هذا المستجد بسعادة كبيرة، خاصة وأن الأمر يتعلق بنجم الفريق وصانع ألعابه، ومن المرتقب أن تشكل عودته المرتقبة قوة ضاربة للرجاء، في خط الوسط، إلى جانب محسن متولي.

ومن المرتقب أن يعود الحافيظي، نهاية شهر أكتوبر الجاري للمغرب، على أن ينضم للتداريب الجماعية للفريق الرجاوي، في الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل، فيما من المرتقب أن يخوض أول مبارياته هذا الموسم، في الأسبوع الأخير من نفس الشهر.

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وخضع الحافيظي، لعملية جراحية، الصيف الماضي في قطر، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة، في نهائي “السوبر” الإفريقي، أمام نادي الترجي التونسي.

إليكم فيديو عبد الإله الحافيظي: