بعد رحلة طويلة.. الرجاء يعود للمغرب

وصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي، لكرة القدم، قبل قليل، لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قادمة من القدس الفلسطينية، وذلك بعد أن 6 أيام خارج البلاد، بعد تأخر موعد عودته.

وأكد النادي الأخضر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن بعثة الفريق حطت رحالها، اليوم الأحد، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قادمة من الأردن.

وكان الفريق الأخضر، قد حل في الأراضي الفلسطينية ضيفا على هلال القدس الفلسطيني، في إطار دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث انتصر على الفريق الفلسطيني بهدفين دون رد، وضمن بطاقة المرور لدور الثمن.