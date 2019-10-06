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ديخيا يقترب من شراء نادي إسباني معروف

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عثمان رضى 0 تبليغ

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اقترب دافيد ديخيا، حارس مرمى المنتخب الإسباني لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من شراء نادي إسباني، ممارس في دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد أن بلغت مفاوضاتهما مراحل متقدمة.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأحد، فإن وكيل أعمال اللاعب، جالس إدارة نادي إلتشي، الممارس في دوري الدرجة الثانية، والذي سبق له وأن لعب في “الليغا” خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من أجل شراء أسهم النادي، مقابل 18 مليون يورو.

وأصحب ديخيا، حارس عرين “الشياطين الحمر”، أكثر اللاعبين دخلا في إنجلترا، إذ يتقاضى 15 مليون يورو سنويا، خالية من الضرائب.

وعلى الرغم من كون ديخيا من أبناء العاصمة مدريد، وانطلقت مسيرته في فريق أتليتيكو مدريد، إلا أنه مرتبط كثيرا بإلتشي، بحكم أنها المدينة التي ينحدر منها والده، كما أن الرجل منخرط في النادي.

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