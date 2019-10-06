مراكش..حريق يلتهم “بازار” ويخلف خسائر مادية كبية

اندلع حريق، أول أمس الجمعة، بِ”بازار” عبارة عن محل لبيع المتوجات التقليدية بباب دكالة وسط مراكش، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة وحالة من الهلع وسط الساكنة.

وحسب مصادر محلية، فإن النيران التهمت بشكل كامل “البازار” ما خلف خسائر مادية فادحة لصاحب المحل بعد ضياع مجموعة من التحف و منتوجات تقليدية الصنع.

المصدر ذاته أشار، أن الحادث عرف استنفارا واسعا لمختلف المصالح، وعناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق، ومنع انتشاره ووصوله للمتاجر المجاورة، و ذلك بعد توظيف شاحنتين صهريجيتين.

هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الامنية في ظروف وملابسات الواقعة، وسط ترجيحات بوقوف تماس كهربائي وراء اندلاع الحريق الذي لم يخلف اَي إصابات بشرية.