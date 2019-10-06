سابقة في “الليغا”.. فريق يطالب إعادة مباراته الأخيرة بسبب تقنية “الفار”

في حادث غريب، في الدوري الإسباني الممتاز، يتجه نادي ليغانيس الإسباني، إلى تقديم طلب رسمي للاتحاد الإسباني للعبة، من أجل إعادة مباراة فريقه الأخيرة أمام ليفانتي، عن الجولة الثامنة من “الليغا”، وذلك بسبب تقنية الفيديو “الفار”.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن فيكتوريا بافون، رئيسة نادي ليغانيس، أكدت في تصريحات صحفية، بأنها ستقدم طلبا رسميا للاتحاد المحلي من أجل إعادة المباراة ابتداءا من الدقيقة 44، وذلك بسبب تعطل تقنية الفيديو.

وأكدت بافون، في المناسبة ذاتها، بأن مبدأ تكافؤ الفرص لم يكن حاضرا في هذه المباراة، بعد تعطل التقنية، واحتساب ضربة جزاء ضد الفريق، منحت فريق ليفانتي الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد.