ريال مدريد مهدد بفقدان أحد نجومه في الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، كاسيميرو، مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الإسباني المقررة يوم 26 من الشهر الجاري، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتلقى كاسيميرو البطاقة الصفراء الرابعة هذا الموسم ضد غرناطة أمس السبت، وحال حصوله على إنذار آخر في مباراة ريال مايوركا بالجولة التاسعة، فسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قد يعتمد على فيدي فالفيردي بدلا من كاسيميرو ضد ريال مايوركا لتأمين مشاركة اللاعب البرازيلي في الكلاسيكو.

وكان البرازيلي قد تلقى البطاقة الصفراء أمام غرناطة في الدقيقة 43، بسبب تدخله العنيف على هيريرا لاعب الخصم، وكان من الممكن أن يحصل على البطاقة الحمراء، نظرًا لمشاركته في التحامين في الشوط الثاني مع لاعبي غرناطة.

ويُعد كاسيميرو من أهم اللاعبين في صفوف ريال مدريد، ولن يُخاطر زيدان بغيابه أمام برشلونة، لكي لا يفقد سلاحا مهما ضد الغريم الكاتالوني.