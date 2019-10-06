قلنسوة: مشتبه هشّم زجاج السيارة وآخر أطلق النار على الضحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشرطة إنها تمكنت من فك رموز جريمة قتل الشاب عبد اللطيف تايه (31 عاما) من قلنسوة، الذي توفي متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار في المدينة بتاريخ 06.09.2019.

ويُستدل من ملف الجريمة أن تايه كان قد وصل بسيارته إلى أحد شوارع قلنسوة وتوقف بعدما اصطدمت سيارته بحاوية نفايات، وبعدها توجه إليه إيهاب قحمان وهشّم زجاج السيارة بواسطة آلة حديدية، ثم أطلق عليه شقيقه محمد قحمان النار عدة مرات وأصاب تايه.

وتبين أن الخلفية للجريمة نزاع قديم بين المشتبهين والضحية. كما اعتقلت الشرطة مشتبهين آخرين للتورط والضلوع في الجريمة. ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضد مطلق النار على الضحية بتهمة القتل وضد الآخرين بتهم أخرى.

تفاصيل أوفى بعد قليل...