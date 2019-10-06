اكتشاف ثغرة في "واتساب" تسهل اختراق الأجهزة عبر صور "غيف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجد مختص في الأمن الرقمي، ثغرة في تطبيق التراسل الإلكتروني "واتساب"، تُمكن قراصنة المعلومات من اختراق الأجهزة عبر حث المستخدمين على إرسال صور "غيف" (GIF).

وأشارت صحيفة "ذي صن" البريطانية، إلى أن مخترقين تمكنوا من التسلل إلى الهواتف الذكية وسرقة الملفات الشخصية للمستخدمين ورسائلهم، بمجرد إرسال صورة متحركة "غيف"، للضحايا وقيام الأخيرين بفتحها.

وكٌشف هذه المعلومات من قبل المختص مجهول الهوية المسمى "أويكيند". وأكدت الشركة المالكة للتطبيق، "فيسبوك"، هذه الأنباء، قائلة إنها أصلحت الخلل في برنامج التطبيق، والذي سمح للمتسللين بالوصول إلى بياناتهم الشخصية، فور ورود المعلومات إليها.

واستخدم قراصنة المعلومات، بحسب الباحث، صور "غيف"، طوروها لتحمل برامج ضارة تمكنهم من استغلالها لاختراق أجهزة مستخدمي "واتساب"، حيث بمجرد وصول الصورة إلى جهاز المستخدم، فإن الضحية سيكون عرضة للهجوم ببساطة فور فتحه لها.

وقالت "واتس آب" في بيان لها إنها لم تسجل وقوع أي ضحية لهذا الهجوم، خاصة وأنه تم معالجة الثغرة بسرعة بعد الإبلاغ عنها، وقامت بإرسال أحدث إصدار من تطبيقها رقم 2.19.244 الذي تم تصحيحه.