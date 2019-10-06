النقب: اتهام شاب بالتماثل مع داعش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة و جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مؤخرا، شابا (20 عاما) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للاشتباه بالتماثل مع تنظيم "داعش" ورغبته بالانضمام إلى صفوفه للقتال في سورية.

وجرى تمديد اعتقاله في المحكمة، بين الحين والآخر، إلى أن أعلنت المحكمة عن تقديم تصريح مدعٍ عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده اليوم.

ووفقا للشرطة فإنها ضبطت في منزل الشاب أغراضا وملابس ونواظير وأقنعة ومسدسات ضغط هواء. كما تم ضبط طائرة مسيرة صغيرة بدون طيار (درون) تدرب بواسطتها على كيفية إلقاء مواد ناسفة على أهداف متخيلة.