مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 بإطلاق نار بالولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شرطة ولاية كانساس في الولايات المتحدة، أن مسلحا (أو عدّة مسلحين) أطلق النار على عدّة أشخاص في إحدى حانات كانساس المدينة، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الفور، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت إدارة شرطة المدينة، عبر حسابها الرسمي على "توتير"، مقتل 4 أشخاص من أصل 9 أصيبوا بطلقات نارية في هجوم على ناد ليلي، بحسب موقع "سي إن إن".

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 01:30 فجرا بالتوقيت المحلي، بحسب المصدر نفسه.

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وأوضحت الشرطة إن "المشتبه به مازال طليقاً".

وقال المتحدث باسم الشرطة توماس توماسيتش، إن الشرطة لم تحصل على شرح دقيق لما حدث، ولا تعرف إن كان إن عدّة مجرمين مساهمين بإطلاق النار أو أنه شخص واحد فقط.

ولفت إلى أنه "لم يتم تقديم وصف للمسلح، وبالتالي مازال الدافع لإطلاق النار غير معروف".