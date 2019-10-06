الناصرة: مصرع طبيب اصطدمت سيارته بجدار إثر نوبة قلبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الطبيب أسامة بسام أبو أحمد (53 عاما) من الناصرة، مصرعه إثر اصطدام سيارته بجدار بعدما أصيب بنوبة قلبية حادة أثناء قيادته السيارة قرب فندق "غولدن كراون" بالمدينة، بعد ظهر اليوم الأحد.

الفقيد د.أسامة أبو أحمد

وأفاد مصدر طبي أن "رجلا لقي مصرعه في الناصرة بعد ظهر اليوم، بنوبة قلبية خلال القيادة واصطدامه بجدار في المدينة، بالقرب من فندق غولدن كروان. وكان الطاقم قد نقله إلى المستشفى حيث أقر الأطباء وفاته".

وتجمهر عدد من المارة في مكان الحادث، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء الفقيد، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها بمصابها الأليم.

ونعت العائلة الفقيد وأعلنت أنه سيشيّع جثمانه يوم غد الإثنين عند صلاة الظهر، من بيته (بيت والده سابقًا) الكائن في حي المطران بمدينة الناصرة، إلى مسجد النبي سعين ومن ثم إلى مثواه الأخير في المقبرة الفوقا (الجديدة).

ويقبل العزاء في بيت المرحوم في حي المطران بمدينة الناصرة بين الساعات 09:00-13:00 والساعات 16:00-21:00.