شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال رصف منطقة الدكة بمديرية المعلا بعدن والان مع التفاصيل
تتواصل اعمال تنفيذ مشروع رصف منطقة الدكة بمديرية المعلا بالصبة الخرسانية والحديد والذي تنفذه شركة الراشد للمقاولات بدعم من منظمة اليونبس (UNOPS) وباشراف مكتب الاشغال العامة وبتكلفة حوالي مليون دولار .
وأوضح ممثل شركة الراشد المنفذة للمشروع احمد عبدربه العطاس ان طول المشروع (٤٩٠) باجمالي (٩٨٠) مترا للخطين، وبعرض يتراوح مابين (١٢ - ٨ ) أمتار .
واوضح المهندس / مصطفى العامري مدير المشروع ان العمل يسير بوتيرة عالية بفضل تعاون الجميع في السلطة المحلية في المحافظة والمديرية ،وتصل نسبة الانجاز بالمشروع الى حوالي ٦٤٪ وكذلك اعمال اضافية ١٤٪ من قيمة العقد ، مؤكدا ان ارتفاع الصبة الخرسانية مع الحديد (٢٠سم ) ووفق شروط العقد .
وتكمن اهمية المشروع في إيحاد بنية تحتية صلبة للطريق البحري الذي تعبر عليه القاطرات الكبيرة المحملة والخارجة من وإلى ميناء المعلا .
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