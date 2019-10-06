شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دورة تنشيطية خاصة بمكافحة مرض السل في عدن والان مع التفاصيل

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التنشيطية لتقوية فعالية مكافحة مرض السل، التي تنظمها المؤسسة الطبية الميدانية بمركز السل بإشراف وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل المنظمة الالمانية لمكافحة الجذام والسل جلارا (DAHW) .

وفي إفتتاح الدورة التي تستمر يومين ويشارك فيها عدد من الاطباء وعمال الرعاية في مراكز الصحة ومستشفيات العاصمة عدن، أستعرض الدكتور / عبدالناصر عياش مدير المركز الاقليمي اهمية الدورة التنشيطية لمعالجة مرض السل .. مشيدا بدعم المنظمة الالمانية ( جلارا) لمكافحة هذا المرض منذ الثمانينيات .

كما عبر عن شكره للمؤسسة الطبية الميدانية لاسهامها في تنفيذ هذه الدورة متمنيا من المشاركين الاستفادة منها .

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من جهتها استعرضت / تمنى عبيد مدير البرامج والمشاريع في (FMF) انشطة المؤسسة الطبية الميدانية في الصحة والتربية وبرامج التنمية لدعم سبل العيش مع مختلف المنظمات الدولية والتابعة للامم المتحدة والعاملة في بلادنا .. مشيرة الى اهمية الدورة في تنشيط قدرات الاطباء والعاملين في الرعاية الصحية واقسام معالجة مرض السل .

فيما اكد ممثل الادارة العامة لمكافحة المرض والترصد الوبائي الدكتور / وحيد الباخشي دعم ورعاية وزارة الصحة ومكتب الصحة العامة ممثلة بادارة الترصد الوبائي لمثل هكذا فعاليا ودورات تنشيطية من شأنها رفع مستوى قدرات الكوادر الطبية والتمريضية والفنية العاملة في مجال مكافة مرض السل والجذام وغيرها من الامراض .

وستتناول الدورة على مدار يومين الكثير من المحاور المتعلقة بتنشيط وتقوية قدرات الكوادر الطبية بمعرفة الاساليب الجديدة للمعالجة واخر ماتوصلت اليه العلوم الطبية والدوائية والفئات المختلفة المصابة بهذا المرض واساليب تقوية المناعة وغيرها من المواضيع ذات الاهمية في هذا المجال .