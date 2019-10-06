شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني يصل الرياض في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019 رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. Advertisements ووفق وكالة "واس" فقد وصل البرهان يرافقه دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك . وكان في استقباله والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي , الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق ) ، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة السوداني يصل الرياض في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.