شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوي عنيف يستهدف تجمعات للمليشيا في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019، تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأضافت المصادر، لـ"اليمن العربي" أن تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف والبقع، شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

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ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

وفي وقت سابق اليوم قصفت القوات السعودية، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.