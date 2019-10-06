شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والإيوائية لحالات نزوح في الساحل والان مع التفاصيل

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات في الساحل العربي.

و قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والإيوائية تعد الثانية من نوعها لحالات نزوح جديدة في الساحل الغربي خلال 72 ساعة.

وشملت المساعدات خياماً وسلالاً غذائية مكتملة لعشرات الأسر تم رصدها في منطقتي القفلة العليا والقفلة السفلى بمديرية موزع غرب محافظة تعز.

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وعبر المستفيدون عن سعادتهم لوصول المساعدات إليهم بهذه السرعة رغم بُعُد مناطقهم عن مركز المديرية شاكرين لهيئة الهلال متابعتها الدائمة وحرصها على الوصول إلى كل أسرة نازحة على امتداد الساحل الغربي والسهل التهامي.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية قدمت الأربعاء مساعدات مماثلة لحالات نزوح جديدة في قرى ثمارة والغلة والغليل والهاملي والمجش بذات المديرية تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة وتقرير مفصل من فريق المسح التابع للهلال.