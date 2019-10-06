شكرا لقرائتكم خبر عن سائق سيارة عليها إسطوانات غاز يُصاب بإنفجار لغم زرعته المليشيا في البيضاء والان مع التفاصيل
قالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، بأن سائق سيارة محمّلة باسطوانات غاز، نجا من موت محقق، بعد انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون، في الطريق العام، بجبهة قانية.
وتحدثت المصادر، أن الانفجار وقع بصاحب السيارة أثناء مروره من إحدى الطرق الفرعية الواقعة بين موقع خدراء العرجى، ومخابي القردعي في جبهة قانية.
وتابعت "انفجر به لغم أرضي، زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية؛ بهدف إعاقة أي تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؛ ما أسفر عن تضرر السيارة، فيما نجا السائق ومرافقه".
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد زرعت مئات الالغام، والعبوات الناسفة في كل الطرق الفرعية التي لا تزال تحت سيطرتها في جبهة قانية؛ لمنع أي تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وأدت الألغام التي رزعها الحوثيون في كثير من المحافظات اليمنية إلى وفاة المئات واصابة العشرات، بينهم اعاقة دائمة، ومبتوري الأطراف، نتيجة هذه الألغام التي تعد الأكثر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما أعلنت عنه الحكومة الشرعية في وقت سابق.
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