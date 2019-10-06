شكرا لقرائتكم خبر عن حضور باهت وضعيف لفاعيلة حوثية في إب رغم حملات الترهيب والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية بمحافظة إب، بأن "مليشيا الحوثي أغلقت المكاتب الحكومية وأجبرت موظفيها الحضور في مسيرة مؤيدة للمليشيا الإنقلابية".

وأضافت المصادر، بأن المليشيا أجبرت طلاب المدارس على الحضور وإيقاف العملة التعليمية في مشهد يؤكد إستغلال الوظيفة العامة والمدارس ومؤسسات الدولة لمصالح وأهداف المليشيا الحوثية.

وتحدثت مصادر تربوية ، أن طلاب المدارس أغلبهم تمكن من الفرار عقب محاولة إجبارهم المشاركة في فعالية المليشيا، فيما لم يشارك الموظفون ومدراء المدارس والمعلمون بشكل مباشر إذ أكتفى بعضهم للحضور وعمل صورة تؤكد وصوله لمكان الإحتشاد خوفا من تبعات عمليات الرفض ومن ثم غادروا مكان الفعالية التي شهدت حضور هزيل تسبب بغضب وإستياء لدى قيادات من مليشيا الحوثي.

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وتقول المصادر المطلعة والشهود عيان، بأن الحضور في فعالية المليشيا الحوثية كان باهتا وضعيفا بغير ما كانت تتوقعه المليشيا رغم حملات الترهيب وإستخدام مؤسسات الدولة والمشائخ لإجبار المواطنين على الحضور وسط رفض شعبي واسع لمليشيا الحوثية والتي تحكم قبضتها على المحافظة منذ منتصف أكتوبر 2014م.

ويعاني المواطنون في محافظة إب من أزمات عدة نتيجة حكم المليشيا وإفتعالها لتلك الأزمات التي من أبرزها أزمة المياه والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وغياب الأمن والقضاء وانتهاك الحقوق والحريات العامة والخاصة إضافة إلى تفشي الجريمة وانتشار البطالة والغلاء المعيشي التي قادت إلى عمليات إنتحار متعددة بمختلف مديريات المحافظة.