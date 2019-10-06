انطلاق عملية ارادة النصر السادسة لتطهير مناطق الانبار من خلايا 'داعش'

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، الأحد، انطلاق عملية ارادة النصر السادسة لتطهير مناطق المحافظة من خلايا تنظيم "داعش".
وقال الغنام في مؤتمر صحافي عقده في المحافظة وحضرته الخليج 365، إن "الوضع الامني في الانبار آمن ومستقر ومسيطر عليه".
وأضاف الغنام أن "مدن المحافظة لم تشهد اي تجمع او انطلاق اية تظاهرة"، معلنا "انطلاق عملية ارادة النصر السادسة من ثلاثة محاور لتطهير مناطق الانبار من خلايا تنظيم داعش".
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