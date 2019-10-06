مسلحون يقتلون مدنياً شرقي بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا، ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الرشاشة تجاه مدني ضمن منطقة سبع قصور شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين الذين لاذوا بالفرار الى جهى مجهولة، مشيراً إلى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

