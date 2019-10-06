أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاحد، ان ايران والعراق وسوريا تطرح موضوع السدود والمياه بصورة انفرادية ومشتركة مع تركيا.
وقال ظريف خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الاسلامي بخصوص بناء سدود في تركيا وتأثيرها على تدفق المياه الى سوريا والعراق، ان "هذه مشكلة نواجهها نحن وسوريا والعراق، وبطبيعة الحال يعاني منها العراق وسوريا بصورة مباشرة"، مبينا ان "الدول الثلاث تواصل جهودها لحلها مع تركيا".
واضاف ان "ايران تتابع الموضوع مع الاتراك في جميع الاجتماعات معهم الا ان تركيا غير منضمة لاي من المعاهدات المائية لذا فان متابعة الموضوع على الصعيد الدولي تواجه مصاعب".
واكد ان "ايران والعراق وسوريا تطرح الموضوع بصورة انفرادية ومشتركة مع تركيا، وان جهودا قد بذلت في هذا المجال".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يطرح ملف السدود على تركيا وايران تعلق: القضية تواجه المصاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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