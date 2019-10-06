حريق في الكرادة والدفاع المدني يتدخل

افاد مصدر امني، الاحد، بأن حريقا اندلع في منطقة الكرادة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السورمرية نيوز، ان "حريقا اندلع في مولدة داخل مخزن للاجهزة الكهربائية ضمن تقاطع المسبح بمنطقة الكرادة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيقا لمعرفة اسباب الحادث".

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يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.