قرقاش والزياني يبحثان سبل تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي

بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، سبل تعزيز دور المجلس.

واستقبل قرقاش "الزياني" في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي؛ حيث ناقشا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال اللقاء، أهمية استمرار المسيرة الخيرة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.

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من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بنجاح الانتخابات الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي.

كما هنأ بالمشاركة الواسعة للمرأة الإماراتية في العمل البرلماني، ما يعكس نجاح الدولة الكبير في ملف تمكين النساء وتفعيل دورهن.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، مساء السبت، رسمياً عن النتائج الأولية لفرز الأصوات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019.

ويأتي إعلان النتائج بعد عمليات تصويت خارج الدولة وعمليات تصويت مبكر واليوم الانتخابي الرئيسي، وبلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 117,592 صوتا وبنسبة 34,81% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.