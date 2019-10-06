البرتغاليون يصوتون بالانتخابات التشريعية وتوقعات ببقاء الاشتراكيين

توجه الناخبون في البرتغال إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، الأحد، في انتخابات يرجح أن تبقي في السلطة الاشتراكي أنطونيو كوستا الذي يأمل في الاستفادة من تحقيقه نموا اقتصاديا بعد سنوات من التقشف.

ومن المرجح أن يؤدي انتخاب كوستا لوقف تراجع أحزاب يسار الوسط وصعود الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة في أرجاء أوروبا.

وتوقعت استطلاعات الرأي الأخيرة، الجمعة، أن يحل الحزب الاشتراكي الذي يحكم البرتغال منذ 4 سنوات بدعم من حزبين من اليسار المتطرف، في الطليعة بحصوله على 36-39% من الأصوات، متقدما على يمين الوسط الممثل بالحزب الاجتماعي الديمقراطي (25-30 %).

وإذا تأكدت هذه الأرقام، فإنّ الحزب الاشتراكي البرتغالي سيعزز عدد مقاعده الـ230 في البرلمان لكنّه سيظل بعيدا عن الغالبية المطلقة، ما يعني أنّ رئيس بلدية لشبونة السابق الهندي الأصل سيحتاج مجدّدا لحزب يساري واحد على الأقل ليشكّل الحكومة.

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ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم من الساعة 7:00 ت.ج إلى الساعة 18:00 ت.ج، مع توقع الإعلان عن النتائج في وقت لاحق الأحد.

والأسبوع الماضي، واجه لوبيز اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة بسبب دوره المزعوم في التمويه على عملية سرقة أسلحة من مستودع عسكري قبل عامين.

استطلاعات الرأي أشارت إلى أن يحصل الحزبان اللذان ساندا حكومة كوستا السابقة، الحزب الشيوعي والكتلة اليسارية، معا على حوالي 17% من الأصوات، أي أقل بقليل من النتيجة التي حصلا عليها في الانتخابات الأخيرة.

لكن تصويت اليوم الأحد، قد يمنح كوستا حليفا جديدا محتملا لتشكيل الائتلاف الحكومي، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "الناس الحيوانات الطبيعة" المعروف باسم "بان" والذي أسسه فيلسوف بوذي قد يستفيد من موجة القلق حيال قضية التغير المناخي ويحصل على 3 إلى 4 بالمئة من الأصوات، ما يضعه في موقع صانع الملوك.

وقال المحلل في مجموعة أوراسيا للاستشارات حول المخاطر السياسية فيديريكو سانتي إنّ "النتيجة الأكثر احتمالا هي حكومة أقلية للحزب الاشتراكي بدعم من الأحزاب اليسارية.